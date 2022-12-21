Сигнал Кремлю? 21.12.2022, 14:12

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Си Цзиньпин на встрече с Медведевым призвал к сдержанности по отношению к Украине.

Сегодня в Пекине прошла встреча главы КНР Си Цзиньпина и заместителя председателя Совбеза РФ, главы путинской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как сообщает китайское новостное агентство «Синьхуа», речь зашла и об Украине.

Cи Цзиньпин заявил, что Китай всегда определял свою позицию и политику в отношении войны в Украине, придерживаясь объективной позиции и активно способствуя мирным переговорам. Глава КНР выразил надежду, что «все заинтересованные стороны будут проявлять рациональную сдержанность, вести всесторонний диалог и решать общие проблемы в сфере безопасности политическими средствами».

Как писал сайт Charter97.org, Медведев передал Си Цзиньпину послание от Владимира Путина.

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