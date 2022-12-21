«Обещали, естественно, больше платить» 3 21.12.2022, 14:22

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Белорусские преподаватели рассказали о своих зарплатах.

Белорусские педагоги не раз присылали свои расчетные листы в редакцию Tochka.by, но еще ни разу доходы преподавателей не превысили Br1000 (кроме 20 копеек).

«Моя з/п целиком – Br426. Я молодой специалист. Часов у меня мало, но выбора не было. Когда выбирала место на отработку, обещали, естественно, больше платить», – написала в редакцию портала читательница.

Все бы ничего, добавила она, «но совершенно нет времени на подработку, так как много документации».

За ноябрь девушка получила Br71 в качестве надбавки молодым специалистам, Br237 – оклад, почти Br27 набежало в пункте «оплата по часам», за стаж – Br15, за специфику деятельности – Br71, по контракту – Br59.

Отсюда вычли подоходный налог, профсоюзный и пенсионный взнос – и получилось чуть больше Br426.

Даже с привлечением внебюджета

Весьма контрастно по сравнению с вышеизложенным выглядит другой присланный журналистам расчетный листок за тот же период времени. Он принадлежит преподавателю первой квалификационной категории с нагрузкой в одну ставку.

Оклад педагога – Br344, ежемесячная премия – почти Br52, за стаж начислили около Br39, за контракт – Br103, за специфику – Br172, за кураторство – Br212.

Кроме этого, из «фонда экономии» преподавателю начислили Br50, а из внебюджетных средств – Br92.

После выплаты всех необходимых налогов до кошелька дошло менее Br940.

Производственное обучение

Прислала свой расчетный листок и мастер производственного обучения: за ноябрь специалист получил всего Br620.

Оклад у читателя составил почти Br380, надбавка за специфику – Br170, за контракт – Br95, за методическую литературу – почти Br8, за характер труда добавили Br10,6, за стаж – больше Br63, за высокие достижения – около Br19. Вышло Br746, которые после всех вычислений превратились в Br620.

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