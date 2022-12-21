Россиянин порезал себя ножом из-за того, что очень хотел на войну с Украиной 24 21.12.2022, 14:23

8,438

Инцидент произошел на вокзале в Ростове-на-Дону.

22-летний россиянин Даниил Р. из Оренбурга так сильно хотел убивать украинцев, что едва не убил себя. Россиянин расстроился, что его не отправили на войну, поэтому он воткнул себе нож в живот.

Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Новости», инцидент произошел на вокзале в Ростове-на-Дону.

«Доброволец» ударил порезал себя, чтобы доказать, что может воевать в Украине. Перед этим его признали непригодным и отправили домой.

По данным канала, россиянин получил направление от местного казачества, записался добровольцем, получил направление и 5 декабря поехал на полигон под Новочеркасском. Но уже за два дня Даниилу объяснили, что для реальных боевых действий парень не подходит, а потом настойчиво попросили написать добровольный отказ от прохождения обучения и службы.

Россиянин подписал все бумаги, собрал вещи и поехал на вокзал Ростова-на-Дону, но смириться с отказом не смог. Купив билеты, мужчина вышел из здания вокзала, достал нож и ударил себя в живот. Таким странным способом он хотел доказать себе, что не боится боли и готов к участию в войне. Недоокупанта уже прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».