Под Смоленском задержали четыре фуры контрабандных сигарет из Беларуси на более чем $4,5 миллиона 2 21.12.2022, 14:28

3,144

Большегрузы остановили на трассе М1 в районе населенного пункта Красная Горка.

Мобильная группа Смоленской таможни задержала четыре фуры из Беларуси, в которых перевозилось около 60 тонн нелегальных сигарет. Изъято почти 3 млн пачек белорусских сигарет без российских акцизных марок. Общая стоимость задержанного товара превышает 320 млн рублей (более 4,5 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России.

Большегрузы таможенники остановили на трассе М1 в районе населенного пункта Красная Горка (Смоленская область). По словам одного из водителей, разгружаться он ехал в Подмосковье. В остальных случаях получатель товара не установлен.

Фуры под конвоем доставили на один из складов временного хранения для досмотра. В грузовых отсеках автомобилей таможенники обнаружили белорусскую табачную продукцию восьми наименований без специальных акцизных российских марок. Товаросопроводительные документы у водителей отсутствовали.

По фактам перевозки немаркированных табачных изделий решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».