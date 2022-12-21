«Россияне в панике лупят по всему подряд» 1 21.12.2022, 14:38

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Войска оккупантов несут все более значимые потери от «дружественного» огня.

Низкий уровень подготовки экипажей, плохое качество военной техники и паника российских военных становятся причинами уничтожения оккупантами своих же подразделений.

Появляется новая информация о Friendly Fire российских военных, которые по ошибке сбили собственный ударный Ка-52 на Запорожском направлении фронта.

Анализируя информацию и фотографии сбитого вертолета, военный эксперт Александр Коваленко отметил, что низкий уровень подготовки экипажей, плохое качество военной техники и паника российских военных становятся причинами уничтожения оккупантами своих же подразделений.

На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что россияне сбили свой вертолет из ЗРПК «Панцирь-С1» над временно оккупированной частью Запорожской области. Российские военные не смогли отличить российский вертолет от украинского и просто сбили цель, которая появилась на радаре.

«Ну, что тут скажешь... «Панцирь-С1» сработал на отлично! Экипаж и вправду не видел, что они сбивают свой же Ка-52? Особенно если учесть тот факт, что ВСУ нет на вооружении Ка-52, то есть или не сработала «свой-чужой», или пятая точка у их комплексов ПВО настолько сжата до размеров ушка иголки, что в панике лупят по всему, что появляется на радаре», - отметил эксперт.

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