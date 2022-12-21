Ученые выяснили, кем на самом деле были берсерки 4 21.12.2022, 14:44

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иллюстрация: ДЗЕН

Корни традиций легендарных воинов можно найти еще в римский период.

В древних северных источниках викингами-берсеркерами называли воинов, сражавшихся в состоянии транса, похожем на безудержную ярость, что впоследствии дало начало английскому слову «berserk» (берсерк).

Название, вероятно, означает «медвежья рубашка» (можно сравнить в среднеанглийском языке со словом «serk», что означает «рубашка»), поскольку воины традиционно шли в бой без доспехов, надевая медвежьи или волчьи шкуры, пишет Heritage Daily.

Некоторые ученые утверждают, что корни берсерка можно найти в римский период, например, в германских племенах, описанных римским историком Тацитом, или в сценах на колонне Траяна в Риме, где племенные воины изображены в накидках из медвежьих и волчьих шкур.

Одним из самых ранних письменных текстов, где можно найти описание берсерков, является поэма 9 века Hrafnsmál («Песня ворона»), которую написал скальд Торбьерн Горнклофи (Þorbjörn Hornklofi):

«Гружены были они воинами,

И белеными щитами,

Западные копья, я знаю, там были,

И франкские мечи новые,

Берсерки выли и кусали щиты,

Когда на волнах разгорелась битва,

Вурдалаки выли и ревели вслух».

Оригинал:

«Hlaðnir vôru hǫlða ok hvítra skjalda

Vigra vestrœnna ok valskra sverða

Grenjuðu berserkir; guðr vas á sinnum

Emjuðu ulfheðnar ok isǫrn duúu»

Взбешенный («go berserk») означало «hamask», что можно перевести как «изменять форму», в этом случае, как и со значением «входить в состояние дикой ярости», или буквально перевоплощаться в медведя. В сагах берсерков изображали неистребимыми, неуязвимыми к большинству смертельных ударов, обладателями сверхчеловеческой силы.

Это также описывается в Саге об Инглингах, которую написал исландский историк и поэт Снорри Стурлусон (1179-1241 гг.):

«Его (Одина) люди бросались вперед без доспехов, были свирепы, как собаки или волки, кусали щиты, были сильны, как медведи или дикие волы, и убивали людей с одного удара, но ни огонь, ни железо не могли их остановить. Они назывались берсерки».

Берсерки появляются во многих скандинавских сагах и поэмах как чемпионы, герои, элитные воины или телохранители. Однако со временем этот образ изменился (особенно после обращения Скандинавии в христианство), зато их начали изображать как преступников, головорезов, мародеров и убийц, убивающих всех подряд.

Некоторые ученые предполагают, что ярость берсерка вызывала самовольная истерия или эпилепсия или употребление большого количества алкоголя или наркотиков, в частности галлюциногенных грибов или растения белены черная, ведь в 1977 году археологи, проводя раскопки вблизи крепости викингов Фюркат, Дания, нашли ее семена в могилах викингов.

В 1015 году норвежский ярл Эрик Гаконсон (Eiríkr Hákonarson) объявил берсерков вне закона. Grágás, средневековый исландский кодекс законов, приговорил их, а к 12 веку организованные военные отряды воинов, впадавших в зверскую ярость, исчезли полностью.

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