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The Hill: США объявят Россию государством-агрессором

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  • 21.12.2022, 14:56
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The Hill: США объявят Россию государством-агрессором

Режим Лукашенко также может попасть в эту категорию.

Авторитетное американское издание The Hill узнало о планах США признать Россию государством-агрессором.

В Конгрессе США текст законопроекта обсуждают с администрацией президента Байдена.

Стоит отметить, что сейчас законодательство США не предусматривает такого статуса.

Если законопроект будет принят, президент США сможет объявить государством-агрессором Россию и любое иностранное государство, если сочтет его причастным к актам агрессии против Украины, что делает возможным признать таким и режим Лукашенко.

Также документ позволит президенту США ввести санкции против любого человека, который «несет ответственность за агрессию или причастен к ней», указывает газета.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Европарламент принял резолюцию, призывающую к трибуналу над Лукашенко.

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