The Hill: США объявят Россию государством-агрессором

The Hill: США объявят Россию государством-агрессором4
- 21.12.2022, 14:56
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Авторитетное американское издание The Hill узнало о планах США признать Россию государством-агрессором.
В Конгрессе США текст законопроекта обсуждают с администрацией президента Байдена.
Стоит отметить, что сейчас законодательство США не предусматривает такого статуса.
Если законопроект будет принят, президент США сможет объявить государством-агрессором Россию и любое иностранное государство, если сочтет его причастным к актам агрессии против Украины, что делает возможным признать таким и режим Лукашенко.
Также документ позволит президенту США ввести санкции против любого человека, который «несет ответственность за агрессию или причастен к ней», указывает газета.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Европарламент принял резолюцию, призывающую к трибуналу над Лукашенко.