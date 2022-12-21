Политзаключенному вынесли приговор за «нападение» на пропагандиста Азаренка на Марше 3 21.12.2022, 14:57

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Дело вела судья Елена Капцевич.

В суде Заводского района Минска 21 декабря вынесли приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего политзаключенного Артема Забеленкова, сообщают правозащитники.

Его осудили по ч. 1 ст. 342 («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и ст. 198 Уголовного кодекса («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») за участие в «Марше гордости» 11 октября 2020 года и требование от пропагандиста Григория Азаренка и оператора Андрея Иваненко прекратить видеосъемку. Судья Елена Капцевич назначила парню два года колонии в условиях общего режима.

По версии обвинения, Артем Забеленков участвовал в Марше 11 октября 2020 года, где требовал от одного из сотрудников лукашистского канала прекратить съемку. Действия парня квалифицировали по ч. 1 ст. 342 и ст. 198 Уголовного кодекса. Артема задержали 14 июля 2022 года и поместили под стражу в СИЗО-1.

Столкновение на акции 11 октября 2020 года. Фото: AP

Процесс над ним начался 20 декабря в суде Заводского района Минска. По делу выступали двое «потерпевших» — Григорий Азаренок и Андрей Иваненко. Первый на суд не явился.

Прокурор запросил для Забеленкова два года колонии в условиях общего режима. На следующий день судья Елена Капцевич назначила именно то наказание, которое просило государственное обвинение.

Поддержите парня письмами, денежными переводами и посылками: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Артем Сергеевич Забеленков.

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