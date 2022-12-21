«Спустя год сюда стали переезжать наши знакомые и жить стало веселее» 21.12.2022, 15:11

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Белоруска рассказала, как выбрать город для переезда в Польшу.

Портал devby.io опубликовал рассказ белоруски, которая в 2021-м году переехала в Польшу и решила бесплатно консультировать людей по вопросам переезда:

— Меня зовут Ольга и вместе с семьей мы переехали в Польшу в 2021 году.

Решение о переезде было, пожалуй, самым сложным решением в жизни. Выбор города тоже не был простым — у нас двое детей, и хотелось выбрать подходящий для нас город с первого раза, чтобы не подвергать их дополнительному стрессу.

В этой статье хочу рассказать, чем мы руководствовались при выборе нового дома.

Страшный сон мигранта — легализация

В интернете можно найти множество историй, как люди годами ждут вид на жительство во Вроцлаве, Познани, Гданьске.

Именно поэтому с точки зрения легализации мы рассматривали всего два варианта: Варшаву (Мазовецкое воеводство) и Краков (Малопольское воеводство).

Срок рассмотрения документов в этих воеводствах, при условии подачи полного пакета документов, редко превышает 5 месяцев.

Наша семья получила вид на жительство в Варшаве за 4 месяца. Но стоит отметить, что документы мы подавали до февраля 2022 года.

Хорошо там, где друзья

За границей любая поддержка важна. Вам будет легче адаптироваться, если рядом будут люди, которые подскажут, как тут все устроено. Поэтому мой совет — переезжайте туда, где у вас есть друзья или родные.

Да элементарно иметь возможность просто встретиться со знакомыми лицами — уже роскошь. Когда мы приехали, у нас здесь не было близких друзей, но была одна знакомая семья, которая помогала нам решить несколько вопросов в первые дни после переезда. За что мы им очень благодарны. Спустя год сюда стали переезжать наши знакомые и жить стало веселее.

Географическое положение

У каждого свой список критериев: кому-то хочется жить ближе к морю, кому-то — к горам. Нам же важно было жить около Беларуси — в 2021 году мы еще фантазировали на тему того, что сможем ездить в Беларусь на большие выходные.

Есть города куда ближе расположенные к Беларуси, например, Люблин или Белосток. Их мы не рассматривали потому, что на момент нашего переезда было слишком мало информации об этих городах и о легализации в них. А перед самым переездом мужу предложили работу в Варшаве. Так Варшава и победила.

Шумный административный центр или спокойный пригород?

Жизнь в Польше распределена равномерно по всей стране. В малых городах есть все, что необходимо для жизни: торговые центры, школы, сады, лицеи, поликлиники, кинотеатры и прочее. Вдобавок жильё там как правило дешевле.

Поэтому если вы работаете удаленно, то вы вполне можете рассмотреть вариант с городом поменьше или пригородом.

Если же вы работаете в офисе или на объекте, то лучше жить в большом городе. Здесь и работы больше, и добираться до нее будет проще.

Если вы часто посещаете выставки, театры, ночные клубы, концерты, то, вероятно, вам нужен крупный административный центр. Замучаетесь из другого города ездить каждые выходные.

Внешний вид

Если бы мы выбирали город по картинкам из интернета, то выбрали бы Вроцлав. Мы были в Труйместе (Гданьск, Гдыня, Сопот), Кракове, Лодзи, Белостоке, Вроцлаве. Везде есть свои плюсы и минусы, но внешний вид Вроцлава нас больше всего впечатлил.

Плюс во Вроцлаве какая-то аномальная погода. Когда во всей Польше холодно и дождь, то во Вроцлаве в это время солнце светит. Не знаю, в чем их секрет.

Что делать семьям с детьми?

В каждом более менее крупном городке есть свой «Дом культуры» с каким-то стандартным набором кружков для детей. Там в основном представлены такие направления как танцы, гимнастика, единоборства.

Если вам нужен, например, теннис, игра на укулеле, актерское мастерство, то вам будет проще найти их в крупных городах.

Если у ребенка есть особенности в вопросах здоровья, то следует этот вопрос изучить более подробно до переезда.

Экологическая ситуация

Многие интересуются вопросами экологии в Польше. Действительно, смог и загрязнения (особенно зимой) есть в любом городе. Вероятно на самом юге, на границе с Чехией, уровень загрязнения выше, чем в других частях страны, смог наблюдается большее количество дней чем, например, в Гданьске.

Если у вас астма, аллергия, повышенная чувствительность к загрязнениям в воздухе, рекомендую более детально изучить этот вопрос.

За полтора года проживания в Варшаве, я раз 5 ощущала неприятный воздух. В воздухе пахнет то ли топленой печью, то ли горелым пластиком. Но живя в Беларуси мы тоже сталкивались с такой проблемой.

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