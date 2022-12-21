«Морские котики» ВСУ показали кадры высадки на остров Змеиный и других уникальных операций 21.12.2022, 15:17

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Их подробности могли бы лечь в основу настоящего блокбастера.

Бойцы ССО показали эпические кадры высадки на Змеином

Знаменитый десант на остров Змеиный и другие подвиги: приключения «морских котиков» ВСУ могли бы лечь в основу настоящего голливудского блокбастера.

Военнослужащие 73-го отдельного центра ССО Украины поделились, как по воде эвакуировали раненых побратимов и мирных жителей из-под носа оккупантов.

Видео с рассказами бойцов, а также уникальными кадрами высадки на Змеином и других рискованных специальных операций обнародовано 21 декабря на официальном канале ССО Вооруженных сил Украины.

Во время войны на востоке Украины в 2014-2022 гг. Центр не мог в полной мере использовать свои возможности на воде. Однако сейчас Силы специальных операций активно задействуют морской компонент в военном планировании.

«Во время войны наши «морские котики» выполняют немало боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела. Но, не для них», – говорится в сообщении.

Как рассказывают бойцы, работать приходится при разных погодных условиях: неоднократно плавсредства центра возвращались из операций полностью покрытые льдом. Однако именно эффект неожиданности играет немаловажную роль в успешной реализации замысла.

«Враг обычно не ждет нас в воде. Враг постоянно караулит на суше», – отмечает один из военнослужащих.

Среди успешных миссий группы – эвакуация на лодках как мирного населения (во время одной из таких операций было спасено более 500 жителей одной из прибрежных территорий, в том числе – маленьких детей и стариков на носилках), так и раненых бойцов. Кроме того, боевые пловцы выполняют функции патрулирования береговой зоны, работая в тесной связке с ВМС Украины и Службой безопасности. Украинские «морские котики» также помогают в разминировании побережья.

Одна из самых известных спецопераций Центра – десант на Змеиный остров в Черном море. Именно бойцы «73-го» провели зачистку территории и первыми подняли сине-желтый флаг в этой стратегически важной точке.

Журналістів вперше пустили на Зміїний: ось що зараз на острові, де РФ вперше після повномасштабного вторгнення пішла на «жест доброї волі» pic.twitter.com/ObSW5rAJ57 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 19, 2022

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