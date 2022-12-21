Видеофакт: Бойцы ВСУ через лес выходят на окраины Кременной 21.12.2022, 15:37

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До города остались считанные километры.

В сети обнародовано видеоподтверждение информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о продвижении ВСУ в районе Кременной. Передовые подразделения украинского войска, вероятно, – уже в считанных километрах от города.

Соответствующие кадры с Луганщины, снятые «от первого лица» и подписанные как «снова лезем в ад», обнародовал в открытом доступе на своем ютуб-канале военнослужащий 95-й ОДШБр, известный блогер, археолог Игорь Митров.

Видео сопровождается хештегом «Донбасс», однако OSINT-аналитики геолоцировали точку съемки как местность в лесу возле Кременной на Луганщине – примерно в 5 км от оккупированного террористами «ЛНР» и российскими войсками города (точные координаты не указываем из соображений безопасности).

Основываясь на этих кадрах, независимый военный аналитик Деф Мон (Def Mon) предполагает, что первая фаза подготовки к битве за Кременную уже началась.

This most likely means the battle for Kreminna has begun.



Rough location before map change and after map change. Since they UA soldiers are casually walking, ill assume some buffer. pic.twitter.com/geltY99gOp — Def Mon (@DefMon3) December 20, 2022

«Это, скорее всего, означает начало битвы за Кременную. На карте указан приблизительный (координаты НЕ точные и не отражают конкретное местоположение актуальных украинских позиций – ред.) прогресс украинской армии в сутки. Поскольку солдаты ВСУ продолжают движение, предположим, что все это – буферная («серая») зона», – отмечает обозреватель.

Напомним, 20 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сделал оптимистическое заявление о том, что Вооруженные силы Украины продвигаются по территории Луганщины – до города Кременная якобы остается несколько километров.

Впрочем, официального подтверждения от военных не поступало. Вероятно, украинские войска на тот момент еще не закрепились на указанной местности, или же речь пока идет о движении исключительно передовых подразделений с целью разведки и осуществления определенных спецопераций.

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