Видеофакт: Бойцы ВСУ через лес выходят на окраины Кременной
- 21.12.2022, 15:37
- 1,534
До города остались считанные километры.
В сети обнародовано видеоподтверждение информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о продвижении ВСУ в районе Кременной. Передовые подразделения украинского войска, вероятно, – уже в считанных километрах от города.
Соответствующие кадры с Луганщины, снятые «от первого лица» и подписанные как «снова лезем в ад», обнародовал в открытом доступе на своем ютуб-канале военнослужащий 95-й ОДШБр, известный блогер, археолог Игорь Митров.
Видео сопровождается хештегом «Донбасс», однако OSINT-аналитики геолоцировали точку съемки как местность в лесу возле Кременной на Луганщине – примерно в 5 км от оккупированного террористами «ЛНР» и российскими войсками города (точные координаты не указываем из соображений безопасности).
Основываясь на этих кадрах, независимый военный аналитик Деф Мон (Def Mon) предполагает, что первая фаза подготовки к битве за Кременную уже началась.
This most likely means the battle for Kreminna has begun.— Def Mon (@DefMon3) December 20, 2022
Rough location before map change and after map change. Since they UA soldiers are casually walking, ill assume some buffer. pic.twitter.com/geltY99gOp
«Это, скорее всего, означает начало битвы за Кременную. На карте указан приблизительный (координаты НЕ точные и не отражают конкретное местоположение актуальных украинских позиций – ред.) прогресс украинской армии в сутки. Поскольку солдаты ВСУ продолжают движение, предположим, что все это – буферная («серая») зона», – отмечает обозреватель.
Напомним, 20 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сделал оптимистическое заявление о том, что Вооруженные силы Украины продвигаются по территории Луганщины – до города Кременная якобы остается несколько километров.
Впрочем, официального подтверждения от военных не поступало. Вероятно, украинские войска на тот момент еще не закрепились на указанной местности, или же речь пока идет о движении исключительно передовых подразделений с целью разведки и осуществления определенных спецопераций.