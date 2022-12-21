В Беларуси обрушился рынок нового жилья 1 21.12.2022, 15:30

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Падение затронуло в том числе и льготников.

В Беларуси по-прежнему снижаются темпы строительства нового жилья. За январь-ноябрь организации всех форм собственности возвели 39,4 тыс. новых квартир. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белстат. Это на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение темпов строительства жилья происходит на фоне проблем в экономике, в том числе заметного подорожания стройматериалов.

За 11 месяцев организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 3 млн 476,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — почти 3 млн 758 тыс.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий за январь-ноябрь этого года ввели в эксплуатацию 1 млн 460,4 тыс. квадратных метров общей площади (42% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 1 млн 533 тыс. «квадратов» (40,8% от общего объема введенного жилья).

С господдержкой построили меньше, чем в прошлом году, — 1 млн 111,2 тыс. квадратных метров (годом ранее — 1 млн 139,9 тыс. квадратных метров).

В сельской местности за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 1 млн 30,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья (это 29,7% от общего объема по стране). Годом ранее — 1 млн 83,6 тыс. (или 28,8%).

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