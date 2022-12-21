Аббас Галлямов: Лукашенко активизирует свое участие в войне 2 21.12.2022, 15:43

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Аббас Галлямов

Диктатор «попал» в стратегическом плане.

Политолог Аббас Галлямов рассказал об активизации Путина как главнокомандующего и его поездке в Минск.

— Почему он (Путин – ред.) так активизировался? Здесь две группы причин: первая связана с настроениями в армии, вторая — с настроениями в обществе, — говорит политолог в эфире «Популярной политики». — Очевидно, есть запрос на участие первого лица во всем этом.

Либо у армейцев, либо у «патриотического» сегмента граждан, видимо, есть ощущение потерянности и заброшенности: мол, мы что-то делаем, а царю до этого дела нет, он стоит в стороне.

Если речь идет об армейской стороне, то ему об этом отрапортовали командиры. А если о гражданах — то это щупают социологи. Кремль очень эффективно мониторит общественные настроения.

Вакуум власти стал настолько сильным, что Кремль, видимо, решил: Путину уже нельзя от этого дистанцироваться. Если до сих пор дистанцирование работало скорее в плюс, чем в минус, то теперь наоборот.

И судя по тому, что в кадре снова замелькал Шойгу, Путин к нему потеплел. Вполне возможно, что Шойгу и сказал Путину: армия ждет, им нужен верховный главнокомандующий, они вам верят, поддержите их.

Что касается визита Владимира Путина в Минск, который впервые за 3,5 года состоялся 19 декабря, эксперт уверен: это не шаг вежливости со стороны Путина, так как сейчас «не то время, чтобы совершать шаги вежливости».

— Поэтому, я думаю, Путин все-таки надеется втянуть Лукашенко в войну. Недавно ведь туда летал Шойгу, может, он и реабилитировался в глазах Путина, потому что нашел какие-то аргументы, убедил Лукашенко активизироваться до какой-то степени. И Путин поехал эту договоренность закреплять. Если это так, то можно предположить, что Лукашенко как-то активизирует свое участие в войне.

Хотя, если говорить о его рационально понимаемом интересе, то ему, конечно, все это не очень нужно. Зачем участвовать в заведомо проигрышной игре, непопулярной войне, особенно для Беларуси? Думаю, белорусы себя больше с Украиной ассоциируют, чем с Россией. Такой же «младший брат», к которому периодически лезет «старший», пытаясь поглотить.

В этом смысле никто не хочет умирать за амбиции «старшего брата». Лукашенко и так нелегитимен и держится только на силовиках, а тут, если еще и силовики против него восстанут. Это слишком рискованная затея для Лукашенко.

С другой стороны, как считает Галлямов, Лукашенко «попал» в стратегическом плане.

— Если он сейчас не поможет Путину, тот проиграет, потеряет власть, в России начнется революция, установится демократия. Что тогда делать Лукашенко? Он ведь не протянет долго без поддержки Путина. Поэтому допускать поражение России тоже не отвечает его интересам.

Политолог заключает, что Путин очень много делает для дезинформации. Последняя его активизация и поездка в Беларусь, возможно, не исключение.

— Поэтому, возможно, это как раз попытка убедить Запад и Зеленского, что Россия еще о-го-го. Мол, смотрите, и мобилизацию провели, и в Беларусь поехали. И якобы украинцы теперь должны сесть за стол переговоров, потому что Россия еще якобы не сдулась.

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