На слабенькое потянуло 2 21.12.2022, 15:46

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В чем причины грандиозного обвала российского рубля.

На этой неделе курсы доллара и евро в России обновили максимумы с мая 2022 года, превысив значения в 70 и 75 рублей соответственно. Почти полгода до этого рубль демонстрировал непривычно низкую для себя волатильность, но похоже, что период затишья закончился.

Журналисты «Новой газеты Европа» попросили экспертов объяснить, что давит на рубль сейчас и стоит ли опасаться резких скачков курса в ближайшее время.

В декабре, спустя несколько месяцев продолжительного равновесия на валютном рынке, рубль стал постепенно слабеть, а в начале этой недели ускорил падение, обновив максимумы за последние полгода. Во вторник, 20 декабря, доллар достиг значения в 69,5 рублей, а евро — 74.

До 2022 года к резкому ослаблению рубля приводил один из двух факторов: либо избыток спроса на валюту (его обычно создавали нерезиденты, когда по какой-то причине продавали активы в России и выходили из российской юрисдикции через отток капитала), либо недостаток предложения — к примеру, когда в 2014 году ЦБ отказался от валютных интервенций, объясняет Тимур Нигматуллин, инвестиционный аналитик ФГ «Финам»:

«Сейчас оба механизма не работают из-за блокировки счетов нерезидентов в рублях и средств золотовалютных резервов ЦБ РФ. Соответственно, резко девальвировать рубль по аналогии с 2014 или весной 2022 невозможно, так как нет для этого механизмов. Рубль напрямую зависит от рыночных факторов баланса спроса и предложения. Как правило, они завязаны торговый баланс, отражающий соотношение экспорта и импорта. Импорт [в Россию] постепенно восстанавливается, а санкции на экспорт, наоборот, возымели действие с большим опозданием».

Под конец года Евросоюз усилил санкции в отношении поставок энергоресурсов из России. Уже сейчас действует запрет на поставку российской сырой нефти морским путем и утвержден потолок цен на нефть в $60 за баррель, а в феврале вступит в силу европейское эмбарго на поставку нефтепродуктов и потолок цен на газ. При прочих равных экспорт из России будет сокращаться, и ожидание этого сейчас приводит к ослаблению рубля.

«Падение экспорта — основная причина ослабления рубля. Высокий дисконт на российскую нефть, обусловленный санкциями, спровоцировал падение экспортных доходов в федеральном бюджете и, как следствие, — сокращение предложения иностранной валюты», — объясняет главный аналитик «Алор Брокер» Александр Антонов.

По словам эксперта, ослабление рубля может продлиться до конца следующей недели. Это связано еще и с «узким рынком» в декабре — ситуацией, когда количество покупателей и продавцов сокращается, и активы становятся менее ликвидными.

На валютном рынке снижение ликвидности приводит к ослаблению рубля, а низкое число заявок на его покупку и продажу дополнительно провоцирует колебания курса.

Повышенная волатильность последних дней пока не угрожает рынку, считает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики. «Была экстремально низкая волатильность, сейчас она возвращается в привычное русло. ЦБ не может сегодня регулировать курс рубля — ни интервенциями, ни какими-то другими инструментами, которые использовал раньше. Но объем экспорта достаточно большой, цены на нефть высокие. Urals, понятное дело, торгуется с дисконтом, но не с таким, который мог бы нас напугать», — говорит эксперт.

При этом падение рубля все еще оказывает влияние на инфляцию, так как многие товары (например, лекарства, автомобили и техника) — все еще импортные, даже если завозятся через «дружественные страны» или с помощью параллельного импорта.

По словам опрошенных «Новой-Европа» экспертов, рубль в ближайшее время продолжит слабеть, если политические обстоятельства резко не изменятся.

«Те значения, которые есть сейчас, отражают ожидания участников рынка относительно нового баланса экспорта и импорта, — говорит Нигматуллин. — Я думаю, что доллар в районе 70 рублей — уровень равновесия, если не будут введены какие-то новые ограничения». По оценкам Антонова, со временем курс может закрепиться на отметках 70-72 рубля за доллар и 77-79 за евро.

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