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Врач назвал простой способ в 100 раз снизить вероятность заражения гриппом

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  • 21.12.2022, 16:13
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Врач назвал простой способ в 100 раз снизить вероятность заражения гриппом

Берите на заметку эффективный способ профилактики.

Ношение обычных медицинских масок снижает вероятность передачи гриппа в 100 раз, рассказал «Комсомолке» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Также он заметил, что вероятность заболеть гриппом у здорового человека, который не делал прививку от гриппа, падает в 20 раз, если он носит маску.

- Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. А если оба носа закрыты - и вирусоносителя, и здорового - то вероятность падает в 100 раз, - считает медик.

Также инфекционист Ольга Соколова рассказала, почему в этом году такой рост заболеваемости гриппом. Дело в том, что в 2020-2021 годах, когда была пандемия коронавируса, гриппом практически никто не болел. Из-за этого у людей значительно ослаб иммунитет к этому вирусу. И сейчас он наверстывает пущенное.

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