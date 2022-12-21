СБУ прокомментировала подрыв Крымского моста 4 21.12.2022, 16:30

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Украина была обязана пойти на такой шаг.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью каналу «1+1» прокомментировал подрыв Крымского моста.

Он подчеркнул, что Украина была обязана пойти на такой шаг.

«Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, с законодательством Украины, обычаями и традициями ведения войны и оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вам в целом я не могу каким-то образом прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно», – ответил Малюк.

Как писал сайт Charter97.org, взрыв Крымского моста стал шедевром диверсии.

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