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СБУ прокомментировала подрыв Крымского моста

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  • 21.12.2022, 16:30
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СБУ прокомментировала подрыв Крымского моста

Украина была обязана пойти на такой шаг.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью каналу «1+1» прокомментировал подрыв Крымского моста.

Он подчеркнул, что Украина была обязана пойти на такой шаг.

«Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, с законодательством Украины, обычаями и традициями ведения войны и оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вам в целом я не могу каким-то образом прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно», – ответил Малюк.

Как писал сайт Charter97.org, взрыв Крымского моста стал шедевром диверсии.

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