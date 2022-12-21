Конфеты на шесть рублей и «огонек» не для всех: белорус рассказал о новогодних подарках 1 21.12.2022, 16:47

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На предприятиях не до праздников.

Приближается Новый год, белорусские предприятия устраивают корпоративы и дарят работникам подарки. Но далеко не всегда презенты начальства радуют подчиненных.

Читатель сайта Charter97.org рассказал об особенностях подарков, выдаваемых минским предприятием «Светоприбор»:

— Предприятие относится к структуре «БелТИЗ», то есть «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Зарплаты в цеху не превышают 600 рублей на ноябрь 2022. Это на момент, когда предприятие работало 5 дней в неделю. С 9 декабря по 20 января предприятие работает на четырехдневке, соответственно зарплата упадет еще минимум на 100 рублей.

Что касается подарков к Новому году — предыдущие два года в связи с ковидной ситуацией руководство и профсоюзный комитет приняли решение сделать подарки каждому работнику в виде коробки конфет от «Коммунарки» в 350-300 грамм, что в денежном эквиваленте составило шесть-десять рублей.

В этом году, как и в доковидные времена, практиковался «огонек» для каждого из цехов и отдельно для ИТР (инженерно-технические работники, — прим. ред.), на которые выделялись средства. Понятно, что туда могли попасть не все работники предприятия, соответственно и новогодний подарок получался для малого круга участвующих в «огоньке».

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