В Вильнюсе погиб бывший белорусский доброволец, воевавший в Украине 21.12.2022, 16:58

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Фото: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Литовская полиция расследует дело.

«Радыё Свабода» стало известно о трагическом случае, который произошел 18 декабря в Вильнюсе. В результате погиб бывший боец полка Калиновского.

Происшествие случилось в квартире другого экс-калиновца.

Хозяина квартиры, бывшего добровольца полка Калиновского, литовская полиция взяла под стражу на месте происшествия.

В полиции Литвы подтвердили, что трагический случай действительно произошел. По информации литовских правоохранителей, труп гражданина Беларуси с колото-резаной раной в области грудной клетки был обнаружен 18 декабря в одном из жилых домов Вильнюса.

Еще одного белоруса задержали, он имеет статус подозреваемого. Начато досудебное расследование. Главные версии — «убийство» и «самоубийство»

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