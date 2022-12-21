В Вильнюсе погиб бывший белорусский доброволец, воевавший в Украине
- 21.12.2022, 16:58
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Литовская полиция расследует дело.
«Радыё Свабода» стало известно о трагическом случае, который произошел 18 декабря в Вильнюсе. В результате погиб бывший боец полка Калиновского.
Происшествие случилось в квартире другого экс-калиновца.
Хозяина квартиры, бывшего добровольца полка Калиновского, литовская полиция взяла под стражу на месте происшествия.
В полиции Литвы подтвердили, что трагический случай действительно произошел. По информации литовских правоохранителей, труп гражданина Беларуси с колото-резаной раной в области грудной клетки был обнаружен 18 декабря в одном из жилых домов Вильнюса.
Еще одного белоруса задержали, он имеет статус подозреваемого. Начато досудебное расследование. Главные версии — «убийство» и «самоубийство»