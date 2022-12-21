Китайский засланец 2 Аркадий Дубнов

21.12.2022, 16:57

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Медведев — живая картинка исторических метаморфоз России.

Молниеносный и едва ли не секретный, судя по его подготовке, - как будто на передовую, - визит Дмитрия Медведева в Пекин, где он передал путинское послание председателю Си, кажется наполненным многими смыслами.

Начнем с забавного. Автора можно упрекнуть в профессиональной аберрации памяти, но не могу не вспомнить, что какой-нибудь среднеазиатский деспот, скажем, туркменский Бердымухамедов, вот так же посылал в Москву на смотрины своего будущего преемника, сына Сердара. В нашем случае разница, конечно, принципиальная, президентство Сердара было еще впереди, а у Медведева - уже далеко в прошлом.

И если предположить, что причудливая картина транзита власти в России имеет подчеркнуто возвратно-поступательный характер (два раза назад, один раз вперед), то почему бы не считать, что председателю Си предложено оценить вариант «еще раз назад»: хорош ли старо-молодой преемник, полностью ли выветрилась у него из головы либеральная дурь, понимает ли он окончательно, что солнце встает на Востоке, а на среднерусской равнине светит лишь благодаря его снисходительности.

Еще одним тонким свидетельством привезенной Медведевым готовности Кремля впредь идти только правильным путем, является предложение дружить партиями, российские ЕР-овцы с китайскими коммунистами, они снова «братья навек», хотя бы на уровне самых продвинутых авангардов

Нет, конечно, считать, что Медведев сегодня снова главный путинский фаворит, было бы крайне опрометчиво, в Кремле есть и другие засланцы в тридесятые царства, желавшие бы иметь такой статус, чем плох Володин или тот же Патрушев? Но их знаковость в качестве представителей элитных групп понятна.

Медведев же интереснее, как инфузория под микроскопом, нагляднее, что ли… Нет, не подумайте, что типа, ничтожнее, упаси Б-г, просто он живая картинка исторических российских метаморфоз, которые в течение одного поколения, обрушили будущее страны на несколько поколений вперед.

Да, и чуть-чуть высоко-геополитической конспирологии. Появление Медведева в Пекине с разницей в несколько часов совпало с визитом Зеленского в Вашингтон. Красиво однако получилось, хотя в отличие от русских и китайцев, украинцы и американцы проанонсировали свое мероприятие заранее, причем на государственном уровне. А медведевские исключительно на партийном. В Кремле что-ли застеснялись?..

Аркадий Дубнов, t.me

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