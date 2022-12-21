Украинские десантники ликвидировали российский бронированный штурмовик Су-25 1 21.12.2022, 17:09

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Отметились бойцы Сечеславской бригады.

Украинские десантники из Сечеславской бригады сбили российский бронированный штурмовик Су-25 «Грач». Всего на счету подразделений ПВО десантно-штурмовых войск — 1️0️0️ сбитых воздушных объектов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.

«На днях, в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский бронированный штурмовик Су-25 Грач», — говорится в сообщении.

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