Украинские десантники ликвидировали российский бронированный штурмовик Су-25

Украинские десантники ликвидировали российский бронированный штурмовик Су-251
- 21.12.2022, 17:09
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Отметились бойцы Сечеславской бригады.
Украинские десантники из Сечеславской бригады сбили российский бронированный штурмовик Су-25 «Грач». Всего на счету подразделений ПВО десантно-штурмовых войск — 1️0️0️ сбитых воздушных объектов РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.
«На днях, в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский бронированный штурмовик Су-25 Грач», — говорится в сообщении.