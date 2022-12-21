В Беларуси переодетые в форму ВСУ «вагнеровцы» готовят провокации 21.12.2022, 17:25

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иллюстрационное фото

Они уже доставлены на границу с Украиной.

Украинский Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщает, что наемники частной военной компании «Лига», входящей в ЧВК «Вагнер», планируют провокации на границе Украины с Беларусью. Как сообщает ЦНС, российские наемники уже прибыли на границу с Украиной.

Боевики, как пишет ЦНС, разделены на две группы по 80-90 человек. Они находятся в районе села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область). Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси, чтобы затем обвинить в этом ВСУ. Речь идет о тех наемниках, которые приехали в Беларусь 20 сентября.

На территорию базы «ГардСервис», где ранее находились российские наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области. Она может быть использована во время провокации.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларусь прибыли боевики из ЧВК «Вагнера».

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