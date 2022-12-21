Пролетая над гнездом Шойгу 1 Сергей Романов

21.12.2022, 17:38

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Сергей Шойгу

Зачем врут о «фанерном маршале» на Донбассе.

Мегатонные порции критики неприятны даже Кужугетовичу. Мало того, что постоянно «песочат» военкоры, которых не счесть, так еще и Гиркин вернулся в теплое кресло диванного критика и просто блоггера. «Фанерный маршал» – это кличка Шойгу его авторства, если что. Потомственный оленевод и наследственный мчсник решил, что его филейная часть не просто так находится в кресле министра обороны и решил полетать. Неизвестно, пользовался ли он услугами специалистов с телеканала «Звезда» или же обращался к «Мосфильму», но ролик с полетом Шойгу выпустили. И не просто так, а с припиской «у линии фронта». Понятно, что Путин не может даже так – не считать же за смелость покатушки на «Мерседесе» по Крымскому мосту.

Но Сергей Кужугетович то профильный. Ладно, забыл нужный в таких случаях бронежилет. Человек-то гражданский и в дела военные не посвящен – доказано «спецоперацией». Но хоть подсказали бы для проформы.

Пока это подсказки и для Лукашенко в том числе. К тому как раз засобирался Путин. То ли непосредственно присоединить белорусского диктатора к войне с Украиной, то ли высказать тому хоть какое-то уважение. С целью присоединить к войне с Украиной, но позже.

Полет Шойгу – это что-то из области фантастики. При том, самых пошлых и халтурных ее образцов. Летит себе «фанерный маршал» над лесами и полями где-то в Ростовской области, а выдают за «горячие точки». Оглядывается, не достанут ли в эту часть России такие назойливые «Хаймарсы» украинских войск.

Но российская пропаганда бодро тиражирует сообщения о «фанерном» полете главы минобороны. Струсил Путин с ежегодной «прямой линией» – но Шойгу ведь каков. Была бы совсем стыдоба, которую белый свет не видывал. А вот в Минске – увидели.

Лукашенко снова увиливает от непосредственного вторжения в Украину белорусскими силами. Аналитики вполне авторитетного Института изучения войны считают, что склонить Лукашенко на свою «спецоперацию» Путину, по мотивам свежей поездки в Минск снова не удалось.

Не в последнюю очередь, «благодаря» таким «маршалам» как Шойгу. Вот так коллегу подсунули белорусскому министру оборону с говорящей фамилией Хренин.

Чиновники даже встретились под неустанными взорами своих шефов из президентских кабинетов. Что-то поговорили об углублении сотрудничества, угрозе с Запада. Скукотища, паркет и даже ерничание Путина в духе «Поглотить Беларусь? Нецелесообразно» звучит вполне монотонно.

А тут еще Зеленский направляется в Бахмут. Лично, в самую горячую (факт, а не выдумка роспрограпаганду) точку всей войны на данный момент.

Это не покатушки-полетушки Шойгу в отдалении. Это действительно рискованная для жизни затея. А теперь сравните с российской «элитой». Шойгу с ветерком пролетает над полями Родины, а Гиркин критикует его из теплого кресла в Москве. И жалуется на низкий боевой дух кадровой армии оккупантов вместе с новоприбывшими «чмобиками». Смелее нужно быть, господа, смелее. Берите пример, хотя бы, с фанеры над Парижем. Та хотя бы на месте пролетала. Украинская армия — это и вовсе высота недосягаемая.

Сергей Романов, Planeta.press

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