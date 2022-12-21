Ученые нашли способ побороть страх перед разговором с незнакомцами 21.12.2022, 17:41

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Есть способ усилить уверенность в себе.

Психологи из университета Сассекса нашли способ избавиться от страха говорить с незнакомцами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Social Psychology.

В исследовании приняли участие 286 добровольцев. Респонденты должны были на протяжении пяти дней выполнять 29 заданий в специально разработанной игре – в каждой участникам предлагалось найти игрока, соответствующего приведенному в приложении описанию. Таким образом добровольцы были вынуждены беседовать с незнакомцами. Они также должны были пройти опрос до и после игры.

Результаты показали, что с каждым днем участники чувствовали себя менее неловко, более уверенно и меньше ожидали отказа в беседе от незнакомцев. Эти результаты сохранялись по крайней мере в течение недели после окончания исследования.

«Все большее число ученых бьют тревогу по поводу повышения уровня одиночества, последующих тяжелых последствий для здоровья. Повторяющийся опыт общения с незнакомцами может уменьшить страхи людей перед общением с другими людьми и сделать их более уверенными», — заявили исследователи.

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