Белорус несколько лет продавал землякам в России поддельные страховки 1 21.12.2022, 17:43

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Для этого он придумал фальшивую страховую компанию.

Гомельский суд вынес приговор уроженцу Светлогорска, который несколько лет подряд продавал в России страховки на автомобили от имени вымышленной организации.

Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в 2016 году уроженец Светлогорска после увольнения из страховой компании переехал в Россию. Там мужчина решил зарабатывать на доверчивых земляках, которым нужны были страховки на автомобили.

Фигурант заказывал в даркнете изготовление поддельных бланков страховых сертификатов от имени придуманной им организации «Белавтострах». Под видом страхового агента посещал строительные и другие объекты, на которых работали белорусы, и предлагал им быстро и недорого оформить обязательную страховку на машину.

Людям это было удобно, потому что в России они должны были иметь «зеленую карту», а если их пребывание там затягивалось, то нужно было либо оформлять более дорогую страховку в российских фирмах, либо ехать в Беларусь за новой «зеленой картой». Не зная, что получают поддельные полисы от мифической фирмы, белорусы даже рекомендовали услуги удобного и дешевого «агента» другим своим землякам в России.

В течение трех лет он продал не менее 92 фальшивых сертификатов к служебным транспортным средствам одного из дорожно-строительных трестов Гомеля, выполнявшего работы в Московской области. Преступная схема вскрылась в 2019 году, когда на одном из строительных объектов произошло ДТП по вине водителя треста. При осуществлении процедуры выплаты потерпевшему страхового возмещения через Белорусское бюро по транспортному страхованию стало известно, что организация «Белавтострах» – вымышленная. Гомельскому тресту пришлось оплачивать страховое возмещение за счет собственных средств.

Подобная история произошла с белорусом, который раз за разом покупал у «агента» страховки на личную машину по рекомендации друзей. Затем он попал в ДТП и узнал, что страховка была поддельной.

За несколько лет псевдостраховщик нанес ущерба на почти 17,5 тысяч рублей. Когда все выяснилось и им занялась милиция, он стал скрываться, больше года пробыл в межгосударственном розыске. В конце концов его задержали милиционеры в Жлобинском районе.

На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч.ч.2,3 ст.209 (мошенничество в крупном размере, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Судом Советского района г.Гомеля уроженцу Светлогорска назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и штрафа в размере 100 базовых величин (3200 рублей).

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