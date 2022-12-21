Лукашенко уволил еще одного высокопоставленного силовика 21.12.2022, 17:51

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Андрей Некрашевич

Он занимал должность с февраля 2016 года.

Лукашенко уволил начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил. Сообщается, что он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Некрашевич занимал должность с февраля 2016 года.

Отметим, что в последнее время диктатор часто меняет высокопоставленных силовиков. 18 ноября диктатор снял с должности командующего ВВС и войсками ПВО. В августе диктатор уволил замглавы Совбеза.

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