Лукашенко уволил еще одного высокопоставленного силовика
- 21.12.2022, 17:51
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Он занимал должность с февраля 2016 года.
Лукашенко уволил начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил. Сообщается, что он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Некрашевич занимал должность с февраля 2016 года.
Отметим, что в последнее время диктатор часто меняет высокопоставленных силовиков. 18 ноября диктатор снял с должности командующего ВВС и войсками ПВО. В августе диктатор уволил замглавы Совбеза.