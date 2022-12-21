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В Японии допустили возможность превентивного удара по другой стране

  • 21.12.2022, 18:02
В Японии допустили возможность превентивного удара по другой стране

Дальность японских баллистических ракет хотят увеличить до тысячи километров.

Вооруженные силы Японии могут нанести удар по территории другого государства еще на этапе получения данных о начинающемся нападении с его стороны. Как передает ТАСС со ссылкой на газету Asahi Shimbun, об этом заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

«Когда другое государство приступило к вооруженному нападению на нашу страну, мы можем применить право на самооборону, не дожидаясь нанесения нам реального ущерба». — заявил он.

В то же время в только что принятых кабинетом министров Японии документах о стратегии национальной безопасности утверждается, что Токио отказывается от превентивных ударов по противнику, поскольку это противоречит международному праву.

Ведущая сила японской оппозиции, Конституционно-демократическая партия, во вторник официально отвергла такую позицию правительства. По ее мнению, это может привести к принятию решений о нанесении превентивных военных ударов.

Одновременно Конституционно-демократическая партия поддержала намерение властей оснастить вооруженные силы страны ракетами большой дальности, которых Токио пока не имеет. В частности, уже в ближайшее время Япония намерена закупить в США крылатые ракеты Tomahawk.

Ведется также модернизация собственных японских баллистических ракет, дальность которых должна превысить 1 тыс. км. Военные расходы с такой целью к 2027 году предполагается увеличить вдвое, доведя их до уровня 2% ВВП.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Японии рассматривает вариант развертывания планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо, которые граничат с Сахалином и Курилами.

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