В Японии допустили возможность превентивного удара по другой стране 21.12.2022, 18:02

Дальность японских баллистических ракет хотят увеличить до тысячи километров.

Вооруженные силы Японии могут нанести удар по территории другого государства еще на этапе получения данных о начинающемся нападении с его стороны. Как передает ТАСС со ссылкой на газету Asahi Shimbun, об этом заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

«Когда другое государство приступило к вооруженному нападению на нашу страну, мы можем применить право на самооборону, не дожидаясь нанесения нам реального ущерба». — заявил он.

В то же время в только что принятых кабинетом министров Японии документах о стратегии национальной безопасности утверждается, что Токио отказывается от превентивных ударов по противнику, поскольку это противоречит международному праву.

Ведущая сила японской оппозиции, Конституционно-демократическая партия, во вторник официально отвергла такую позицию правительства. По ее мнению, это может привести к принятию решений о нанесении превентивных военных ударов.

Одновременно Конституционно-демократическая партия поддержала намерение властей оснастить вооруженные силы страны ракетами большой дальности, которых Токио пока не имеет. В частности, уже в ближайшее время Япония намерена закупить в США крылатые ракеты Tomahawk.

Ведется также модернизация собственных японских баллистических ракет, дальность которых должна превысить 1 тыс. км. Военные расходы с такой целью к 2027 году предполагается увеличить вдвое, доведя их до уровня 2% ВВП.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Японии рассматривает вариант развертывания планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо, которые граничат с Сахалином и Курилами.

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