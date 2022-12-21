Под Могилевом из-за снега обрушилась крыша дома и повредила газовую трубу 1 21.12.2022, 18:06

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В момент ЧП в доме находилась семья.

Днем 21 декабря в деревне Николаевка-3 Могилевского района обрушилась кровля жилого дома. Информация об обрушении кровли одноэтажного дома поступила в МЧС в 10.30.

В момент происшествия внутри находился 63-летний хозяин, его 65-летняя жена и 39-летняя дочь. Хозяева пояснили, что при обрушении крыши была повреждена газовая труба, и газ заполняет жилье.

«В результате обрушения несущие конструкции дома не повреждены, однако в доме нельзя проживать из-за разрушения кровли. В результате инцидента никто не пострадал», — рассказали в МЧС.

Причина обрушения — снеговая нагрузка.

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