закрыть
21 декабря 2022, среда, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский военный привел дрон ВСУ к сослуживцам

2
  • 21.12.2022, 18:24
  • 5,938
Российский военный привел дрон ВСУ к сослуживцам

Беспилотник сделал свое дело.

Блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer опубликовал видео, на котором видно как российский военный привел дрон ВСУ к друзьям.

Беспилотный летательный аппарат метко сбросил небольшую гранату, взрывом которой ранены или даже убиты два оккупанта.

Сам «наводчик» успел убежать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный
Бывай, Алесь
Бывай, Алесь Альгерд Бахарэвiч
Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников