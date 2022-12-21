Российский военный привел дрон ВСУ к сослуживцам 2 21.12.2022, 18:24

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Беспилотник сделал свое дело.

Блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer опубликовал видео, на котором видно как российский военный привел дрон ВСУ к друзьям.

Беспилотный летательный аппарат метко сбросил небольшую гранату, взрывом которой ранены или даже убиты два оккупанта.

Сам «наводчик» успел убежать.

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