Российский военный привел дрон ВСУ к сослуживцам

Российский военный привел дрон ВСУ к сослуживцам2
- 21.12.2022, 18:24
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Беспилотник сделал свое дело.
Блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer опубликовал видео, на котором видно как российский военный привел дрон ВСУ к друзьям.
Беспилотный летательный аппарат метко сбросил небольшую гранату, взрывом которой ранены или даже убиты два оккупанта.
Сам «наводчик» успел убежать.
Ваня красавчик, привёл дрон к друзякам и съебался https://t.co/VSeEpi9rFQ #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Uwnsrf1fCP— Necro Mancer (@666_mancer) December 20, 2022