В ЧВК «Вагнера» могут начать вербовать женщин-заключенных 6 21.12.2022, 18:16

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Пригожин предложил их отправлять в диверсионные группы.

Женщины из российской колонии в Нижнем Тагиле якобы попросились на войну связистками, врачами и медсестрами.

Депутат Заксобрания Свердловской области РФ Вячеслав Вегнер заявил, что к нему обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила с просьбой отправить их на войну в качестве связисток, врачей и медсестер. Вегнер предложил «рассмотреть данное обращение» владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ, обратила внимание Sota: «Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем».

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