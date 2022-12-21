Как при коммунистах: в костеле на Гродненщине требуют закрасить фреску 8 21.12.2022, 18:22

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Лукашистам не понравилась картина, где бьют российскую армию.

На главном лукашенковском телеканале «Беларусь 1» выпустили сюжет, порочащий настоятеля римско-католического прихода в Солах Сморгонского района ксендза Леонарда Станковского, пишет katolik.life.

Кроме атаки на настоятеля (как заявила «ведущая» программы Лебедева, «копии материалов будут переданы в Апостольскую нунциатуру и Святой Престол»), пропагандистка возмутилась фреской в костеле с изображением Варшавской битвы 1920 года. Картина была написана вскоре после этого события, отыгравшего большую роль в истории Европы. Тогда Польша смогла остановить наступление армии советской России и добиться перелома в ходе войны. Это произошло 15 августа, в торжество Успения Пресвятой Богородицы.

Некоторые участники битвы утверждали, что видели в небе над польскими окопами Деву Марию, помогавшую обороняться от атеистов-большевиков. Победа над российскими захватчиками считается чудом, которое было совершено через посредничество Божьей Матери. Поэтому фреска в этом храме не удивляет, тем более, что он назван в честь Девы Марии Розария. Изображен на картине и священник, который молитвой укрепляет солдат.

Однако, по мнению лукашистки, картина «призывает к разжиганию национальной и религиозной вражды», а наличие такой фрески в костеле говорит о том, что «отдельные служители заботятся не о спасении души, а о возврате Западной Беларуси в состав Польши».

В советское время в храме закрасили эту фреску, а после падения СССР, при реставрации алтарной части, картину восстановили и заново освятили. Но сейчас, по словам настоятеля, которого записали на скрытую камеру, насчет фресок «приезжали из райсполкома, сказали закрасить». Однако священник «против, потому что они поблагославленные, освященные, поэтому кто теперь прикоснется к этому - я, например, боюсь».

Помимо фрески с «Чудом на Висле» храм украшен изображением обороны Ясногорского монастыря в 1655 году от шведов.

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