Мария Колесникова все еще находится в санчасти 3 21.12.2022, 18:33

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Мария Колесникова

Адвоката к политзаключенной не пустили.

Политзаключенная Мария Колесникова по-прежнему находится в санчасти гомельской колонии.

«По словам администрации колонии, Мария чувствует себя неплохо, аппетит нормальный. Ей разрешили передать еду, подходящую для скорейшего восстановления.

К сожалению, на прошлой неделе адвоката к Марии не пустили», — сообщает штаб Виктора Бабарико.

Напомним, 29 ноября политзаключенная Мария Колесникова попала в реанимацию. Ее прооперировали. Позднее стал известен диагноз Колесниковой — прободная язва.

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