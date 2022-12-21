закрыть
21 декабря 2022, среда, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мария Колесникова все еще находится в санчасти

3
  • 21.12.2022, 18:33
  • 1,660
Мария Колесникова все еще находится в санчасти
Мария Колесникова

Адвоката к политзаключенной не пустили.

Политзаключенная Мария Колесникова по-прежнему находится в санчасти гомельской колонии.

«По словам администрации колонии, Мария чувствует себя неплохо, аппетит нормальный. Ей разрешили передать еду, подходящую для скорейшего восстановления.

К сожалению, на прошлой неделе адвоката к Марии не пустили», — сообщает штаб Виктора Бабарико.

Напомним, 29 ноября политзаключенная Мария Колесникова попала в реанимацию. Ее прооперировали. Позднее стал известен диагноз Колесниковой — прободная язва.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный
Бывай, Алесь
Бывай, Алесь Альгерд Бахарэвiч
Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников