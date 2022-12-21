Мария Колесникова все еще находится в санчасти

Мария Колесникова все еще находится в санчасти3
- 21.12.2022, 18:33
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Адвоката к политзаключенной не пустили.
Политзаключенная Мария Колесникова по-прежнему находится в санчасти гомельской колонии.
«По словам администрации колонии, Мария чувствует себя неплохо, аппетит нормальный. Ей разрешили передать еду, подходящую для скорейшего восстановления.
К сожалению, на прошлой неделе адвоката к Марии не пустили», — сообщает штаб Виктора Бабарико.
Напомним, 29 ноября политзаключенная Мария Колесникова попала в реанимацию. Ее прооперировали. Позднее стал известен диагноз Колесниковой — прободная язва.