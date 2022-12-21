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Белорусский банк ввел ограничения по операциям с карточками за границей

  • 21.12.2022, 18:56
  • 2,556
Белорусский банк ввел ограничения по операциям с карточками за границей

Ограничения заработали с 21 декабря.

«БНБ-Банк» вводит временные ограничения по некоторым операциям с карточками за границей. Ограничения заработали с 21 декабря.

«Запрет актуален для всех карточек банка, кроме корпоративных. Так, ограничение касается операций, которым присвоены МСС-коды 5511 — легковой и грузовой транспорт (продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг), а также 5521 — продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)», — сообщает банк.

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