Белорусский банк ввел ограничения по операциям с карточками за границей
- 21.12.2022, 18:56
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Ограничения заработали с 21 декабря.
«БНБ-Банк» вводит временные ограничения по некоторым операциям с карточками за границей. Ограничения заработали с 21 декабря.
«Запрет актуален для всех карточек банка, кроме корпоративных. Так, ограничение касается операций, которым присвоены МСС-коды 5511 — легковой и грузовой транспорт (продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг), а также 5521 — продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)», — сообщает банк.