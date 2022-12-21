Белорусский банк ввел ограничения по операциям с карточками за границей 21.12.2022, 18:56

2,556

Ограничения заработали с 21 декабря.

«БНБ-Банк» вводит временные ограничения по некоторым операциям с карточками за границей. Ограничения заработали с 21 декабря.

«Запрет актуален для всех карточек банка, кроме корпоративных. Так, ограничение касается операций, которым присвоены МСС-коды 5511 — легковой и грузовой транспорт (продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг), а также 5521 — продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)», — сообщает банк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».