Путин потребовал от генералов научиться воевать как НАТО 2 21.12.2022, 19:06

2,044

По словам Путина, «натовские средства» активно применяются украинской армией.

Министерству обороны и Генеральному штабу следует изучить опыт и тактику действий стран НАТО и включить их в программу обучения российских войск, заявил президент Владимир Путин в среду.

По словам Путина, «натовские средства» активно применяются украинской армией и поэтому «хорошо известны».

«Все это у вас имеется и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших Вооруженных сил для повышения боевых возможностей войск», — заявил президент России.

Брошенная на войну с Украиной армия, потерявшая, по западным данным почти 100 тысяч человек убитыми и раненными, по словам Путина, получила «огромный боевой опыт».

«Задача министерства обороны, Генерального штаба — тщательно проанализировать, максимально быстро систематизировать опыт, включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники», — заявил президент.

У вооруженных сил в настоящий момент нет ограничений по финансированию, подчеркнул он, добавив, что внимание на это должны обратить и Сергей Шойгу (министр обороны), и Валерий Герасимов (глава Генштаба), и «все командиры» вооруженных сил.

«Страна, правительство дают все, что армия просит. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», — сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

Напомним, в 2022 году военный бюджет России был увеличен на треть — до 4,7 трлн рублей с изначально запланированных 3,5 трлн. В 2023 году расходы по статье «национальная оборона» вырастут еще на 300 млрд рублей, до 5 трлн.

За два года бюджет потратит на «военную машину», таким образом, почти 10 трлн рублей, что в 7 раз больше годовых расходов федеральной казны на здравоохранение (1,4 трлн рублей), в 20 раз больше годового финансирования системы ЖКХ (0,5 трлн рублей) и почти в 1,5 тысячи раз выше суммы, которая выделяется на развитие собственного производства лекарств (6,7 млрд рублей в 2022 году).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».