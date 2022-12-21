Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе 4 21.12.2022, 19:19

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Нэнси Пелоси

Президент Украины улетел в Вашингтон.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.

«С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (03:30 - по минскому времени) сегодня вечером», - отметила она.

Пелоси добавила, что борцы за свободу Украины вдохновляют мир своей волей и несгибаемым духом, отражая неспровоцированное захватническое вторжение России.

По ее словам, лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир «вставать на передовую борьбу за свободу».

Пелоси также отметила, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.

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