Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе4
- 21.12.2022, 19:19
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Президент Украины улетел в Вашингтон.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.
«С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (03:30 - по минскому времени) сегодня вечером», - отметила она.
Пелоси добавила, что борцы за свободу Украины вдохновляют мир своей волей и несгибаемым духом, отражая неспровоцированное захватническое вторжение России.
По ее словам, лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир «вставать на передовую борьбу за свободу».
Пелоси также отметила, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.