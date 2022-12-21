Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Беларуси

Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Беларуси1
- 21.12.2022, 19:48
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И запретила полеты через белорусскую территорию.
Греция приняла решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси и запретить собственной авиации летать над белорусской территорией, сообщает греческое информационное агентство pentapostagma.gr.
Издание опубликовало директиву Управления гражданской авиации Греции, где говорится, что самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещается посадка и взлет на территории Греции и пролет над нею, за исключением гуманитарных и санитарных бортов, аварийных случаев.
Также греческие авиаперевозчики при любых рейсах не должны выполнять полеты в район полетной информации Минск и через воздушное пространство Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций, когда это необходимо в целях безопасности.
Кроме того, Управление гражданской авиации Греции рекомендует избегать района полетной информации Минска.
Директива введена пока что на три месяца — с 21 декабря по 21 марта.
Как отмечает греческое издание, такое решение обусловлено ростом опасений насчет возможного присоединения белорусских войск к войне России против Украины.
Ранее Греция уже вводила аналогичные временные ограничения в отношении белорусской авиации и воздушного пространства. Это было после принудительной посадки в Беларуси рейса Ryanair Афины — Вильнюс, на борту которого были Роман Протасевич и Софья Сапега.