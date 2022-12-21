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Кирби: Байден обсудит с Зеленским варианты окончания войны

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  • 21.12.2022, 19:57
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Кирби: Байден обсудит с Зеленским варианты окончания войны

Украина и РФ вступили в новую фазу войны.

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон из-за начала нового этапа войны в Украине, заявил в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Президент действительно посчитал, что по мере наступления зимы, когда мы вступаем в новую фазу войны, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и поговорить», - указал он.

По данным Кирби, в ходе встречи будут обсуждаться возможные варианты завершения войны.

«Не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его составляющие и как мы можем помочь Украине достичь этого», - отметил Кирби.

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