Усик и Фьюри договорились провести бой за звание абсолютного чемпиона мира 1 21.12.2022, 20:13

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Оба бойца согласились подраться друг с другом без промежуточных боев.

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что следующий поединок его клиент должен провести против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

«Они договорились подраться в следующему бою, — сказал Арум в интервью Sky Sports. — Они взрослые люди. Усик — мой хороший друг, он очень умен, а Тайсон так вообще супермен. Они оба хотят этого боя, поэтому вряд ли переговоры будут долгими. Мы сможем устроить этот поединок. Я в этом очень, очень уверен. Повторюсь, оба бойца согласились подраться друг с другом без промежуточных боев».

Арум также сообщил, что промоутеры получили важные предложения с Ближнего Востока о проведении боя, а также есть вероятность, что бой состоится в Соединенном Королевстве.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

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