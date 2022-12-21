Российский рубль обвалился до минимума с апреля 3 21.12.2022, 20:16

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Рубль ушел в пике вслед за экспортом нефти из российских портов.

Российский валютный рынок после почти полугодового «штиля» свалился в штопор. Седьмой день подряд рубль дешевеет на Московской бирже, обновляя минимумы с конца весны, пишет The Moscow Times.

На торгах в среду курс доллара впервые с 29 апреля добрался до отметки 71 рубль, хотя в начале недели стоил 65 рублей, а в начале месяца - 60. Евро поднялся до 75,7 рубля, прибавив 6,5 рубля с начала недели и более 12 рублей с начала месяца.

Темпы падения рубля - почти 10% за три дня - стали рекордными с начала октября, а результат по итогам недели может стать для валютного рынка худшим с начала июля.

Причина - в снижении предложения валюты на бирже, которое в свою очередь связано с падением экспортных доходов экономики, отмечает руководитель управления аналитики «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

После введения новой порции западных санкций, которые включают эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз и «потолок цен» на нее от стран G7, экспорт «черного золота» из российских портов рухнул на 56%. На неделе, завершившейся 16 декабря, танкеры вывозили 1,6 млн баррелей в сутки против 3,45 млн неделей ранее и 3 млн в среднем за последние месяцы.

Средняя цена российского сорта Urals, на который приходится 60% экспорта, за период с 15 ноября по 14 декабря, упала на 20%, до $57,5, а в начале месяца котировки рушились до $43 - минимума с пандемии.

У экспортеров нефти, которые приносят в страну каждый третий доллар валютной выручки, валюты становится все меньше. При этом некоторые компании уже экономят валюту, а налоги в бюджет платят рублями, которые берут в долг - об этом свидетельствует резкий рост рублевого кредитования со скоростью 1,3 трлн рублей в месяц, указывает главный аналитик УК «Ингосстрах Инвестиции» Виктор Тунев.

Рубль слабеет на радость бюджету. «Такое впечатление, что котировки пары «доллар — рубль» выполняют «разнарядку» полугодовой давности», - говорит аналитик «Финама» Максим Кац. На доллар около 50 рублей жаловались металлурги и угольные компании, ставшие убыточными после санкций, а поднять курс до 70-80 рублей в июне призывал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В бюджет-2023 правительство заложило курс 68,3 рубля за доллар и цену нефти на уровне $70,1 за баррель. Чтобы это соотношение выдерживалось при стоимости Urals около введенного G7 «потолка», доллар должен подорожать до 81,3 рубля, подсчитали аналитики Росбанка.

Сейчас рынком «движут эмоции», говорит старший трейдер «Альфа-капитала» Владислав Силаев. Кроме того, есть повышенный спрос на валюту - для погашения долгов и под импортные контракты, говорит стратег ITI Capital Искандер Луцко.

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