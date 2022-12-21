США объявили очередной пакет военной помощи для Украины

США объявили очередной пакет военной помощи для Украины5
- 21.12.2022, 20:20
- 3,854
В него войдут системы ПВО Patriot.
США выделят Украине пакет помощи в сфере обороны на 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 21 декабря.
В поручении президента США Джо Байдена госсекретарю сказано, что средства пойдут на оборонные изделия и услуги, военное обучение и подготовку.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина также получит помощь на 800 млн долларов, которая включает систему ПВО Patriot.
21 декабря в Вашингтоне пройдет личная встреча президентов Украины и США — это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.