США объявили очередной пакет военной помощи для Украины 5 21.12.2022, 20:20

3,854

В него войдут системы ПВО Patriot.

США выделят Украине пакет помощи в сфере обороны на 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 21 декабря.

В поручении президента США Джо Байдена госсекретарю сказано, что средства пойдут на оборонные изделия и услуги, военное обучение и подготовку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина также получит помощь на 800 млн долларов, которая включает систему ПВО Patriot.

21 декабря в Вашингтоне пройдет личная встреча президентов Украины и США — это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».