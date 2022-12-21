ВСУ ударили по скоплению россиян на аэродроме в районе Каховки 2 21.12.2022, 20:22

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На аэродроме находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа.

Украинские военные нанесли удар по скоплению российских оккупантов на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области 20 декабря.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на аэродроме находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, самоходные артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

При этом подробная информация по потерям техники и личному составу врага еще уточняется.

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