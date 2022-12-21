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«Заработала» 20 тысяч рублей, обещая снятие порчи»

  • 21.12.2022, 20:26
«Заработала» 20 тысяч рублей, обещая снятие порчи»
иллюстрационное фото

На Брестчине будут судить «подругу экстрасенса».

В Ляховичском районе будут судить 38-летнюю местную жительницу по обвинению в мошенничестве: она выманивала деньги под предлогом того, что организует для «жертв» работу экстрасенса по снятию порчи, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам дела, с 2019 по 2022 год женщина ввела в заблуждение трех человек. Она уверила их, что ее знакомая является экстрасенсом и может снять с них порчу. Сама же выступала в роли «связующего звена» и принимала от клиентов деньги для передачи вымышленному экстрасенсу. Кроме того, она несколько раз брала у них в долг без намерения вернуть.

Таким образом женщина совершила 15 преступных эпизодов и заполучила чужие деньги и имущество на сумму больше 20 тысяч рублей.

Обвинение ляховичанке предъявлено по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК). Женщина находится под домашним арестом. Прокуратура передала ее дело в суд.

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