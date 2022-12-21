Более 60 мировых локаций выключат сегодня свет в знак солидарности с Украиной 21.12.2022, 20:46

Акция пройдет в 19 странах мира.

Всемирно известные локации в 19 странах мира 21 декабря выключат на час свет в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает UNITED24.

Как отмечается на сайте фандрейзинговой платформы, среди таких популярных мировых достопримечательностей - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка у Рокфеллер-центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

«В общей сложности более 60 всемирно известных локаций сегодня выключат в 20:00 свет в знак солидарности с народом Украины и призовут своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц», - говорится в сообщении.

Цель компании #LightUpUkraine - собрать через UNITED24 средства в сумме 10 млн долларов на приобретение генераторов для украинских больниц.

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