В Минске открылись первые елочные базары 21.12.2022, 20:51

Живые елки стоят от 30 до 70 рублей за метр.

В Минске начали работать первые елочные базары. Правда, живые деревья пока практически не покупают, только присматриваются и спрашивают цену, пишет belarus.kp.ru.

Есть два вида: попроще 30 рублей за метр и пушистые с толстым стволом за 70 рублей за метр. В этом году продаются пока только белорусские ели, потому что российские (а они бывают на наших базарах каждый год) не довезли из-за снегопадов, заметила продавец.

В Минске определены 79 площадок, где будут торговать елочками вплоть до 31 декабря. Вот полный список адресов елочных базаров по районам столицы:

Заводской район

ул. Ташкентская, 16, к. 1;

ул. Нестерова, 49;

ул. Селицкого, 107;

ул. Ангарская, 18, к. 1;

ул. Ангарская, 36;

ул. Бачило, 14;

пр. Партизанский, 56;

ул. Крупской, 6;

ул. Голодеда, 15;

ул. Ротмистрова, 40;

пр. Партизанский, 34, к. 1;

ул. Варвашени, 1.

Ленинский район

Игуменский тракт, 16;

пр. Рокоссовского, 150а;

пр. Рокоссовского, 80;

пр. Рокоссовского, 29;

ул. Плеханова, 89;

пр. Партизанский, 7;

ул. Денисовская, 8;

ул. Маяковского, 176;

ул. Маяковского, 20;

Игуменский тракт, 30;

пр. Рокоссовского, 2;

ул. Маяковского, 154.

Московский район

ул. Лермонтова, 30а;

пр. Газеты «Правда», 24);

пр. Газеты «Правда», 40;

на пересечении ул. Я. Брыля - ул. Гурского;

на пересечении ул. Есенина - ул. Космонавтов;

пр. Газеты «Звязда», 40;

на пересечении ул. Рафиева и Есенина;

ул. Яна Чечота, 7;

ул. Жуковского, 10, к. 1.

Октябрьский район

ул. Казинца, 120;

ул. Асаналиева, 40;

ул. Слонимская (возле магазина цветов);

ул. Воронянского на конечной остановке транспорта;

пер. Корженевского, 2а.

Партизанский район

2-й пер. Багратиона, 17;

возле Дворца культуры МТЗ;

ул. Долгобродская, 3;

ул. Захарова, 77а.

Первомайский район

ул. Героев 120-й дивизии, 15;

Логойский тракт, 36;

ул. Я. Коласа, 48;

ул. Гинтовта, 12;

ул. Руссиянова, 1;

ул. Калиновского, 55;

ул. Никифорова, 3;

ул. Толбухина, 12;

ул. Волгоградская, 45;

ул. Карбышева, 13, к. 1.

Советский район

ул. Кольцова, 32;

ул. Мирошниченко, 3;

Логойский тракт, 7;

ул. Л. Беды, 19;

ул. Сурганова, 50;

ул. В. Хоружей, 10;

ул. Гамарника, 2;

ул. Богдановича, 76.

Фрунзенский район

ул. Притыцкого, 146;

ул. Притыцкого, 6;

ул. Притыцкого, 108;

ул. Притыцкого, 32;

ул. Я. Мавра, 9а;

ул. П. Глебки, 5;

пр. Пушкина, 79;

ул. М. Лынькова, 99;

ул. Лобанка, 26.

Центральный район

ул. Заславская;

ул. М. Танка;

ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте;

ул. Каховская, 31;

ул. Червякова, 2, к. 1;

ул. Орловская, 64;

на пересечении бульвара Шевченко и ул. Осипенко;

Старовиленский тракт, 26;

ул. Будславская, 2;

ул. Орловская, 39.

Также можно приобрести елку и напрямую у Минского лесхоза по ул. Багратиона, 70. Цены там будут пониже: ель до одного метра будет стоить 19,2 руб., от 1 до 2 метров - 26,4 руб., от 2 до 3 метров - 33,6 руб.

Можно также приобрести ель или сосну в кадке. За деревце до 1 м надо будет выложить 33,6 руб., до 1,5 метров - 48 руб., от 1,6 до 2 метров - 56,4 руб.

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