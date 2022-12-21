В Минске открылись первые елочные базары
- 21.12.2022, 20:51
Живые елки стоят от 30 до 70 рублей за метр.
В Минске начали работать первые елочные базары. Правда, живые деревья пока практически не покупают, только присматриваются и спрашивают цену, пишет belarus.kp.ru.
Есть два вида: попроще 30 рублей за метр и пушистые с толстым стволом за 70 рублей за метр. В этом году продаются пока только белорусские ели, потому что российские (а они бывают на наших базарах каждый год) не довезли из-за снегопадов, заметила продавец.
В Минске определены 79 площадок, где будут торговать елочками вплоть до 31 декабря. Вот полный список адресов елочных базаров по районам столицы:
Заводской район
ул. Ташкентская, 16, к. 1;
ул. Нестерова, 49;
ул. Селицкого, 107;
ул. Ангарская, 18, к. 1;
ул. Ангарская, 36;
ул. Бачило, 14;
пр. Партизанский, 56;
ул. Крупской, 6;
ул. Голодеда, 15;
ул. Ротмистрова, 40;
пр. Партизанский, 34, к. 1;
ул. Варвашени, 1.
Ленинский район
Игуменский тракт, 16;
пр. Рокоссовского, 150а;
пр. Рокоссовского, 80;
пр. Рокоссовского, 29;
ул. Плеханова, 89;
пр. Партизанский, 7;
ул. Денисовская, 8;
ул. Маяковского, 176;
ул. Маяковского, 20;
Игуменский тракт, 30;
пр. Рокоссовского, 2;
ул. Маяковского, 154.
Московский район
ул. Лермонтова, 30а;
пр. Газеты «Правда», 24);
пр. Газеты «Правда», 40;
на пересечении ул. Я. Брыля - ул. Гурского;
на пересечении ул. Есенина - ул. Космонавтов;
пр. Газеты «Звязда», 40;
на пересечении ул. Рафиева и Есенина;
ул. Яна Чечота, 7;
ул. Жуковского, 10, к. 1.
Октябрьский район
ул. Казинца, 120;
ул. Асаналиева, 40;
ул. Слонимская (возле магазина цветов);
ул. Воронянского на конечной остановке транспорта;
пер. Корженевского, 2а.
Партизанский район
2-й пер. Багратиона, 17;
возле Дворца культуры МТЗ;
ул. Долгобродская, 3;
ул. Захарова, 77а.
Первомайский район
ул. Героев 120-й дивизии, 15;
Логойский тракт, 36;
ул. Я. Коласа, 48;
ул. Гинтовта, 12;
ул. Руссиянова, 1;
ул. Калиновского, 55;
ул. Никифорова, 3;
ул. Толбухина, 12;
ул. Волгоградская, 45;
ул. Карбышева, 13, к. 1.
Советский район
ул. Кольцова, 32;
ул. Мирошниченко, 3;
Логойский тракт, 7;
ул. Л. Беды, 19;
ул. Сурганова, 50;
ул. В. Хоружей, 10;
ул. Гамарника, 2;
ул. Богдановича, 76.
Фрунзенский район
ул. Притыцкого, 146;
ул. Притыцкого, 6;
ул. Притыцкого, 108;
ул. Притыцкого, 32;
ул. Я. Мавра, 9а;
ул. П. Глебки, 5;
пр. Пушкина, 79;
ул. М. Лынькова, 99;
ул. Лобанка, 26.
Центральный район
ул. Заславская;
ул. М. Танка;
ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте;
ул. Каховская, 31;
ул. Червякова, 2, к. 1;
ул. Орловская, 64;
на пересечении бульвара Шевченко и ул. Осипенко;
Старовиленский тракт, 26;
ул. Будславская, 2;
ул. Орловская, 39.
Также можно приобрести елку и напрямую у Минского лесхоза по ул. Багратиона, 70. Цены там будут пониже: ель до одного метра будет стоить 19,2 руб., от 1 до 2 метров - 26,4 руб., от 2 до 3 метров - 33,6 руб.
Можно также приобрести ель или сосну в кадке. За деревце до 1 м надо будет выложить 33,6 руб., до 1,5 метров - 48 руб., от 1,6 до 2 метров - 56,4 руб.