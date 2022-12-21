Путин констатировал провал попыток сделать Россию частью «цивилизованного мира» 19 21.12.2022, 20:56

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Президент РФ обвинил в этом Запад.

Россия хотела быть частью цивилизованного мира, но эти попытки потерпели неудачу, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.

По его словам, виноваты в этом «противники» России, которые «веками» ставили цель по ее «дезинтеграции» и «ослаблению».

«Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира. И после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А, как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки», - констатировал Путин (его цитирует ТАСС).

По словам Путина, усилиями по вхождению в «цивилизованный мир» он занимался лично, но успеха не достиг. «Я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки, сблизиться, стать этой частью, (но) нет», - рассказал президент.

По его словам, в Минобороны хорошо знают, как предпринимались усилия «добить Россию» и «растащить» ее, в том числе с помощью террористов на Кавказе.

«Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить», - пояснил Путин. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с «соответствующей литературой», добавил он, не уточнив, о какой литературе идет речь.

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