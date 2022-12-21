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Сегодня белорусов ожидает самая длинная ночь в году

  • 21.12.2022, 21:34
Сегодня белорусов ожидает самая длинная ночь в году

Пройдет зимнее солнцестояние.

Астрономическое явление — зимнее солнцестояние — пройдет в ночь с 21 на 22 декабря.

Это самый короткий день в году, а значит, и самая длинная ночь. После этого световой день постепенно начинает увеличиваться (к 1 января, например, увеличится на 7 минут).

Наши предки давно заметили, что в декабре бывает самая длинная ночь в году. Позже ученые нашли объяснение этому событию: выяснилось, что каждый год наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Происходит это всегда приблизительно в одни и те же даты — 21 или 22 декабря.

Кстати, наши предки праздновали День зимнего солнцестояния с размахом. Ряженые ходили группами по дворам и пели колядки, которыми славили хозяев дома и сулили богатство. А еще в этот день можно гадать на любовь.

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