Сегодня белорусов ожидает самая длинная ночь в году
- 21.12.2022, 21:34
Пройдет зимнее солнцестояние.
Астрономическое явление — зимнее солнцестояние — пройдет в ночь с 21 на 22 декабря.
Это самый короткий день в году, а значит, и самая длинная ночь. После этого световой день постепенно начинает увеличиваться (к 1 января, например, увеличится на 7 минут).
Наши предки давно заметили, что в декабре бывает самая длинная ночь в году. Позже ученые нашли объяснение этому событию: выяснилось, что каждый год наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Происходит это всегда приблизительно в одни и те же даты — 21 или 22 декабря.
Кстати, наши предки праздновали День зимнего солнцестояния с размахом. Ряженые ходили группами по дворам и пели колядки, которыми славили хозяев дома и сулили богатство. А еще в этот день можно гадать на любовь.