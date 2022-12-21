В Офисе президента Украины назвали главные цели визита Зеленского в США 21.12.2022, 21:38

Одна из главных целей – оружие, оружие и еще раз оружие.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США и уровень запланированных встреч свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в письменном комментарии для Reuters, опубликованном 21 декабря.

Визит президента Украины, во-первых, покажет, насколько высок уровень доверия между странами, цитирует Подоляка Reuters. Он считает поездку украинского лидера в США сразу после посещения самой горячей точки развязанной Россией войны – Бахмута Донецкой области – «в высшей степени символичной» и «знаменательной».

Во-вторых, отмечают в ОПУ, приезд Зеленского в США опровергнет попытки России распространять дезинформацию о том, что отношения между Америкой и Украиной якобы «охлаждаются». По мнению советника главы ОПУ, в то время как США однозначно поддерживают Украину, РФ изображает отношения Соединенных Штатов и Украины далекими от реальности.

Третий аспект визита Зеленского – возможность напрямую объяснить американской политической элите реальную ситуацию в Украине, масштаб развязанной Россией войны и ее истинный характер.

Рассказать, какое именно оружие нужно нашим героям, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.

Четвертая цель визита, по словам советника главы ОПУ – «оружие, оружие и еще раз оружие». У Зеленского есть важная возможность лично объяснить, зачем Украине нужны те или иные виды вооружений. В частности, полагает Подоляк, речь во время визита будет идти о бронетехнике, новейших системах противоракетной обороны и ракетах большой дальности.

Зеленский пояснит собеседникам, почему предоставление Украине такого оружия не приведет к эскалации войны, а резко снизит военный потенциал России, считает Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что визит Зеленского активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества и мобилизует двухпартийную политическую поддержку.

Кроме того поездка украинского президента, как написал Подоляк для Reuters, более четко изобразит картину будущего, которое может наступить, если война не будет закончена на «правильных» условиях.

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