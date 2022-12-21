«Совет Республики» одобрил законопроект о лишении белорусского гражданства 13 21.12.2022, 21:44

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Теперь дело только за подписью Лукашенко.

Члены «Совета Республики» на сессии 21 декабря одобрили законопроект об изменении закона «О гражданстве Республики Беларусь». О рассмотрении законопроекта сообщила пресс-служба верхней палаты «парламента».

Законопроект сенаторам представлял председатель постоянной комиссии по законодательству Сергей Сивец, на вопросы отвечал также глава МВД Иван Кубраков. Но вопрос ему задали лишь один: предусмотрено ли информирование населения о принятых нововведениях. К сути законопроекта у сенаторов претензий не было.

После одобрения в «Совете Республики» законопроекту осталось преодолеть последний этап принятия — получить подпись Александра Лукашенко. Затем он вступит в силу через полгода после официального опубликования.

Напомним, законопроект об изменении закона «О гражданстве» содержит норму о лишении гражданства Беларуси тех, кто осужден за «экстремистскую деятельность» и находится за пределами страны. Это касается и тех, кто является гражданином Беларуси по рождению и не имеет паспортов других государств.

Также законопроект предусматривает обязательное принесение присяги Беларуси при вступлении в гражданство, обязанность информировать власти страны о полученных за рубежом видах на жительство и других иностранных документах, и так далее.

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