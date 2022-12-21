Военный эксперт: Заявления Киева свидетельствуют, что никаких сантиментов в отношении Беларуси больше не будет 3 21.12.2022, 21:58

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Сергей Грабский

Украина уже не будет церемониться.

Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса, бывший сотрудник Минобороны Украины, объясняет «Радыё Свабода», почему изменилась риторика официального Киева, как Украина готовится к нападению с территории Беларуси, и называет белорусскую армию «белорусским корпусом российской армии».

— В последние недели в заявлениях политического и военного руководства Украины относительно Беларуси произошли заметные изменения. Если ранее Киев заявлял, что не видит никаких признаков подготовки атаки с территории Беларуси, то теперь достаточно активно говорит о том, что такие признаки есть и подготовка к атаке ведется достаточно активно. Что изменилось?

— Подготовка к открытию «Северного фронта» идет достаточно последовательно и наблюдается нами достаточно давно. Это последовательный комплекс мероприятий, направленных на повышение боеготовности белорусской армии (или, как я ее называю, белорусского корпуса российской армии), создание предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий.

Почему именно сейчас об этом начали заявлять представители Киева? Ведь эти события дошли до того, что необходимо начинать мобилизацию в Беларуси. Именно поэтому со стороны Киева прозвучали определенные политические месседжи. Их целью было показать, что мы в курсе всех «событий» на территории Беларуси. В Украине действительно есть вся информация, вплоть до номеров автомобилей, которые передвигаются по территории Беларуси. Поэтому Киев еще раз призывает власти Беларуси задуматься о последствиях, которые могут вызвать этот необдуманный шаг.

А если добавить тот аспект, что никто в мире не будет против нанесения ударов по территории агрессора, то такие предостерегающие заявления со стороны Украины звучат вполне рационально и обдуманно - для сохранения жизней тех солдат, которые входят в состав Белорусского корпуса русской армии.

— Тем не менее, в течение осени украинские официальные лица неоднократно заявляли, что к нападению со стороны Беларуси ничего не готово. Нет ли здесь определенного противоречия?

— Я бы сказал, что здесь нет противоречия. Понимая, что предпринимаются новые шаги, украинское военно-политическое руководство выразило обеспокоенность возможной очередной эскалацией. Но при этом подчеркивалось, что еще есть шанс опомниться и не завести дело в политический тупик, из которого не будет выхода.

Мы наблюдаем, как растет российский контингент в Беларуси, видим, на каких полигонах обучаются российские кадры, видим, где дислоцированы позиционные районы «Искандеров», где дислоцированы С-400, какие аэродромы переданы русским. Поэтому заявление, которое должно было быть сделано, было сделано.

— А каков военный смысл военного нападения с территории Беларуси? Киев они все равно не возьмут, учитывая, что это не удалось в феврале, когда Украина была не готова. А сейчас Украина подготовилась инженерными сооружениями, минными полями и военным опытом. Или у России будет совсем другая задача — открыть второй фронт не для того, чтобы наступать на территорию Украины, а для того, чтобы отвлечь здесь украинские войска?

— Нельзя исключать вариант самых авантюрных действий со стороны России. Но на самом деле следует рассмотреть два основных сценария. Первый – создать давление, привлечь внимание средств ВСУ демонстративными действиями. Вторая задача-максимум – попытаться продвинуться в сторону так называемого «северного коридора» Украины, железнодорожного и автомобильного сообщения, соединяющего западную границу через Сарны, Коростень и далее на Киев.

Также необходимо понимать, что игра в ядерный шантаж имеет вполне конкретную цель – Ровенскую АЭС, которая находится совсем рядом с белорусской границей. Я не отвергаю попытки России захватить эту станцию, чтобы использовать ее как инструмент влияния на западное общество.

— Вы считаете ввод белорусских войск на территорию Украины политической катастрофой для Лукашенко? Он это понимает, возможно, это понимает и Кремль.

— Начнем с того, что белорусская диктатура уже участвует в войне. Как иначе назвать передачу территорий для российских войск, передачу полигонов, аэродромов, создание стратегических районов? Беларусь уже участвует в войне! То, что бот белорусского солдата еще не проник на территорию Украины, не означает, что действующий режим не несет ответственности за военную агрессию против Украины.

Что дальше? Возможно, после последней встречи с Лукашенко Путину стало ясно, что использовать северное направление нецелесообразно, потому что на это может просто не хватить ресурсов. На мой взгляд, российские аналитики подсчитали, что от прямого ввода белорусской армии в сухопутную фазу войны преимуществ будет меньше, чем от поддержания напряженности без такого ввода.

Ведь надо понимать, что в случае такого вмешательства удары будут наноситься по объектам на территории Беларуси, а это приведет к жертвам и различным последствиям. Лукашенко придется использовать силовой блок, что значительно ослабит его внутриполитические позиции, может вызвать массовые протесты, что потребует привлечения дополнительных ресурсов из России.

— О возможных украинских ответных ударах. Этого не произошло ни в феврале-марте, в начале войны, ни в июле-августе, когда возобновились полеты и пуски ракет с территории Белоруссии. И понятно, что для этого были не только военные, но и политические причины. Что изменилось сейчас? Почему Киев сейчас так уверенно заявляет, что не будет церемониться, а сразу ударит по аэродромам?

— Не только на аэродромах. Также речь идет о районах, откуда стартуют беспилотники, позиционных районах «Искандеров», позициях войск ПВО.

Да, раньше Украина была, во-первых, слабее, а во-вторых, мы были достаточно далеко от линии, за которой были видны приготовления к наступлению. Теперь эта линия совсем рядом. А заявления украинского руководства говорят о том, что сантиментов не будет, и в случае подключения Беларуси к наземной операции на стороне агрессора ответ будет адекватным.

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