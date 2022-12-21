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Военный эксперт: Заявления Киева свидетельствуют, что никаких сантиментов в отношении Беларуси больше не будет

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  • 21.12.2022, 21:58
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Военный эксперт: Заявления Киева свидетельствуют, что никаких сантиментов в отношении Беларуси больше не будет
Сергей Грабский

Украина уже не будет церемониться.

Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса, бывший сотрудник Минобороны Украины, объясняет «Радыё Свабода», почему изменилась риторика официального Киева, как Украина готовится к нападению с территории Беларуси, и называет белорусскую армию «белорусским корпусом российской армии».

— В последние недели в заявлениях политического и военного руководства Украины относительно Беларуси произошли заметные изменения. Если ранее Киев заявлял, что не видит никаких признаков подготовки атаки с территории Беларуси, то теперь достаточно активно говорит о том, что такие признаки есть и подготовка к атаке ведется достаточно активно. Что изменилось?

— Подготовка к открытию «Северного фронта» идет достаточно последовательно и наблюдается нами достаточно давно. Это последовательный комплекс мероприятий, направленных на повышение боеготовности белорусской армии (или, как я ее называю, белорусского корпуса российской армии), создание предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий.

Почему именно сейчас об этом начали заявлять представители Киева? Ведь эти события дошли до того, что необходимо начинать мобилизацию в Беларуси. Именно поэтому со стороны Киева прозвучали определенные политические месседжи. Их целью было показать, что мы в курсе всех «событий» на территории Беларуси. В Украине действительно есть вся информация, вплоть до номеров автомобилей, которые передвигаются по территории Беларуси. Поэтому Киев еще раз призывает власти Беларуси задуматься о последствиях, которые могут вызвать этот необдуманный шаг.

А если добавить тот аспект, что никто в мире не будет против нанесения ударов по территории агрессора, то такие предостерегающие заявления со стороны Украины звучат вполне рационально и обдуманно - для сохранения жизней тех солдат, которые входят в состав Белорусского корпуса русской армии.

— Тем не менее, в течение осени украинские официальные лица неоднократно заявляли, что к нападению со стороны Беларуси ничего не готово. Нет ли здесь определенного противоречия?

— Я бы сказал, что здесь нет противоречия. Понимая, что предпринимаются новые шаги, украинское военно-политическое руководство выразило обеспокоенность возможной очередной эскалацией. Но при этом подчеркивалось, что еще есть шанс опомниться и не завести дело в политический тупик, из которого не будет выхода.

Мы наблюдаем, как растет российский контингент в Беларуси, видим, на каких полигонах обучаются российские кадры, видим, где дислоцированы позиционные районы «Искандеров», где дислоцированы С-400, какие аэродромы переданы русским. Поэтому заявление, которое должно было быть сделано, было сделано.

— А каков военный смысл военного нападения с территории Беларуси? Киев они все равно не возьмут, учитывая, что это не удалось в феврале, когда Украина была не готова. А сейчас Украина подготовилась инженерными сооружениями, минными полями и военным опытом. Или у России будет совсем другая задача — открыть второй фронт не для того, чтобы наступать на территорию Украины, а для того, чтобы отвлечь здесь украинские войска?

— Нельзя исключать вариант самых авантюрных действий со стороны России. Но на самом деле следует рассмотреть два основных сценария. Первый – создать давление, привлечь внимание средств ВСУ демонстративными действиями. Вторая задача-максимум – попытаться продвинуться в сторону так называемого «северного коридора» Украины, железнодорожного и автомобильного сообщения, соединяющего западную границу через Сарны, Коростень и далее на Киев.

Также необходимо понимать, что игра в ядерный шантаж имеет вполне конкретную цель – Ровенскую АЭС, которая находится совсем рядом с белорусской границей. Я не отвергаю попытки России захватить эту станцию, чтобы использовать ее как инструмент влияния на западное общество.

— Вы считаете ввод белорусских войск на территорию Украины политической катастрофой для Лукашенко? Он это понимает, возможно, это понимает и Кремль.

— Начнем с того, что белорусская диктатура уже участвует в войне. Как иначе назвать передачу территорий для российских войск, передачу полигонов, аэродромов, создание стратегических районов? Беларусь уже участвует в войне! То, что бот белорусского солдата еще не проник на территорию Украины, не означает, что действующий режим не несет ответственности за военную агрессию против Украины.

Что дальше? Возможно, после последней встречи с Лукашенко Путину стало ясно, что использовать северное направление нецелесообразно, потому что на это может просто не хватить ресурсов. На мой взгляд, российские аналитики подсчитали, что от прямого ввода белорусской армии в сухопутную фазу войны преимуществ будет меньше, чем от поддержания напряженности без такого ввода.

Ведь надо понимать, что в случае такого вмешательства удары будут наноситься по объектам на территории Беларуси, а это приведет к жертвам и различным последствиям. Лукашенко придется использовать силовой блок, что значительно ослабит его внутриполитические позиции, может вызвать массовые протесты, что потребует привлечения дополнительных ресурсов из России.

— О возможных украинских ответных ударах. Этого не произошло ни в феврале-марте, в начале войны, ни в июле-августе, когда возобновились полеты и пуски ракет с территории Белоруссии. И понятно, что для этого были не только военные, но и политические причины. Что изменилось сейчас? Почему Киев сейчас так уверенно заявляет, что не будет церемониться, а сразу ударит по аэродромам?

— Не только на аэродромах. Также речь идет о районах, откуда стартуют беспилотники, позиционных районах «Искандеров», позициях войск ПВО.

Да, раньше Украина была, во-первых, слабее, а во-вторых, мы были достаточно далеко от линии, за которой были видны приготовления к наступлению. Теперь эта линия совсем рядом. А заявления украинского руководства говорят о том, что сантиментов не будет, и в случае подключения Беларуси к наземной операции на стороне агрессора ответ будет адекватным.

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