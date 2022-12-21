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В среду в Беларуси ожидается до +3 градусов

  • 21.12.2022, 22:14
В среду в Беларуси ожидается до +3 градусов

Будет преобладать облачная погода.

Дожди, туман и гололедица ожидаются в Беларуси 22 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Ночью временами осадки, в основном дождь, в отдельных районах гололед. Днем во многих районах небольшие дожди. Местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем - от нуля до плюс 3 градусов.

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