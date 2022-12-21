Генерал Ходжес: Крым будет освобожден до конца следующего года 21.12.2022, 22:31

Бен Ходжес

Для освобождения полуострова совсем необязательно для освобождения Крыма бросать танки на штурм Перекопа.

Крым будет освобожден до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне военный эксперт подчеркнул, что совсем необязательно для освобождения Крыма бросать танки на штурм Перекопа. По его мнению, чтобы освободить полуостров от российских военных, достаточно регулярно обстреливать пути его снабжения — Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

«Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил», — подчеркнул Ходжес.

Американский генерал считает: причина того, что у украинцев еще нет в своем арсенале этого оружия, заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить россиян уйти из Крыма.

«Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы», — объясняет эксперт.

По мнению Ходжеса, Белый дом должен сказать, что мы хотим, чтобы Украина победила. И мы сделаем все, чтобы Украина победила.

«Если бы они это сказали, то все разговоры о том, сколько и какого оружия давать, не были бы даже предметом для дискуссии», — подчеркнул генерал.

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